بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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جرينتش+2 01:31
عبر اجهزة تنصت دقيقة.. اسرائيل تتيح للحكام المستبدين التجسس على شعوبهم 

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