بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:29
صاروخان ورسالة!

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني