بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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استشهاد 62 مدنياً سورياً جراء عدوان طيران “التحالف الأمريكي” على ريف دير الزور

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