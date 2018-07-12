بتشجيع من السيسي ..الإمارات تمول العمليات العسكرية الروسية في سوريا (وثيقة)

كشفت وثيقة مسربة مما يعرف بـ”إدارة المخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري عن جهود قام بها نظام السيسي لإقناع الإمارات بمواصلة تمويلها العمليات العسكرية الروسية ضد مناطق المعارضة حتى يبسط النظام سيطرته على كامل الجغرافيا السورية.

وبحسب الوثيقة التي يعود تاريخها إلى أيلول من العام الماضي، ونشرها موقع “مرآة سوريا” فإن “لقاء جمع بين ضابط مخابرات في النظام السوري المقدم زياد إسبر، وبين ضابط مخابرات مصري برتبة عقيد تابع للمخابرات الحربية يدعى محمد شوقي، قال فيه الأخير إن القيادة المصرية ممثلة بشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على الاستمرار بدعم ما أسماه بالمجهود الحربي الروسي حتى تحرير آخر شبر من سوريا الحبيبة من الإرهاب”.

كما تشير الوثيقة الموقعة باسم رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية العميد ركن نزيه ملحم، إلى أن تأكيد الضابط المصري جاء “بعد عملية استجواب لأعضاء في قنصلية النظام السوري بالقاهرة حول تحركات مشبوهة لشخصيات محسوبة على المعارضة”.

وبحسب الموقع فإن عمليات التحقيق تمت في الأراضي المصرية عن طريق ضابط مخابرات تابع للمخابرات الجوية السورية أوفد إلى مصر.

كما أوضحت الوثيقة أن المقدم زياد إسبر، اجتمع مع احمد الجربا، رئيس الائتلاف المعارض السابق ورئيس تيار “الغد السوري”، ومع عبد السلام النجيب ، أحد عرابي اتفاق المصالحة في منطقة ريف حمص الشمالي بين المعارضة والجانب الروسي.

وتابعت الوثيقة بأن كلا من الجربا والنجيب نفيا تحدثهما في موضوع توقف الدعم الروسي، من دون أن تتطرق الوثيقة إلى معلومات تفصيلية أكثر.