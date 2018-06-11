"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
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“صاندي تايمز” تصف ترامب بانه “ثور في متجر خزف” يحطم قواعد الاقتصاد

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