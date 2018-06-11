“صاندي تايمز” تصف ترامب بانه “ثور في متجر خزف” يحطم قواعد الاقتصاد

قال الكاتب في صحيفة “صاندي تايمز″ نيال فيرغسون، ان استراتيجية ترامب تقوم على ترهيب الدول الأقل منه قوة كما هو حاصل مع الصين وأوروبا.

وقال فيرغسون في مقال له بعنوان، “علينا أن نتعود على الإمبراطور دونالدوس″ ان خبراء السياسية يتابعون على مدى عامين تصريحات ترامب المثيرة للجدل حيث يصفه الخبراء، بأنه “ثور في متجر خزف”، يحطم القواعد التي بني عليها النظام الاقتصادي العالمي.

وأضاف انه على الرغم من الحرب التجارية، إلا ان المؤشرات الاقتصادية الأمريكية إيجابية منذ انتخابه. وهذا لا يعني، أن ترامب عبقرية ملهمة . ولكن كل ما في الأمر هو الحدس الذي يتمتع به.

ورأى الكاتب أن فترة رئاسة ترامب قد تكون آخر فرصة لأمريكا لتحاول وقف أو عرقلة صعود نجم الصين.

ونوه الى ان سياسة ترامب في تخويف الدول الأقل قوة من الولايات المتحدة أتت أكلها، حيث ان الصين تهاب الحرب التجارية مع واشنطن، فيما لم يستطع الأوروبيون مواجهة ترامب بشأن اتفاقية إيران النووية، ولكنهم يتفقون معه سراً بخصوص الصين.