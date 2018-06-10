الكاتبة الكويتية فجر السعيد تزور الاقصى ولكنها تمدح قوات الاحتلال

وجّهت الكاتبة الكويتية فجر السعيد رسائل شكر عبر حسابها على موقع “تويتر” لكاتب إسرائيلي يدعى ” إيدي كوهين”، وذلك بعد زيارتها للقدس المحتلة.

ونشرت فجر السعيد فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وهي في القدس وكتبت عليه معلقة: “تفضل هذا فيديو لدخولنا للمسجد الأقصى، وللأسف لم يسمح لنا بالتصوير بالمعبر لأن التصوير كان ممنوعا، ولم أرد أن أخالف التعليمات وإلا كنت صورتلك كيف قدموا لنا القهوة والتمر والبسكوت وتعاملوا معانا برقي.

السؤال من هي الجهة التي سهلت دخول هذه الكاتبة لتخرج بهذه “الشهادة” لتبيض وجه المحتل!