حالة طوارئ قصوى بامانة عمان.. المنخفض الجوي يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة
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هل يتم اختيار رامي الحمد الله مرشحاً توافقياً ..ومؤقتاً لخلافة عباس ؟

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