حالة طوارئ قصوى بامانة عمان.. المنخفض الجوي يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة
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 علاوي يكذٌب خبراً حول تدخل ايران لتنصيبه رئيساً للحكومة العراقية 

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