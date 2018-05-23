الأردن يتولى نقل 30 جريحًا من جرحى مسيرة العودة بغزة للعلاج في مشافيه

قامت طواقم طبية أردنية، امس الثلاثاء، بنقل الدفعة الثانية من جرحى مسيرات العودة في غزة إلى مشافٍ أردنية في العاصمة “عمّان”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أنه قد تم امس الثلاثاء بالتعاون مع المستشفى الميداني الأردني نقل 23 جريحًا من قطاع غزة إلى الأردن عبر معبر بيت حانون- إيرز، شمال قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي في معبر إيرز، إن 18 سيارة إسعاف غادرت معبر بيت حانون امس تقل 23 جريحًا من جرحى مسيرات العودة إلى جسر الكرامة في طريقهم للعلاج بالمملكة الأردنية.

وبحسب مصادر فلسطينية، فان سيارات إسعاف أردنية وصلت إلى المعبر تمهيدًا لنقل الجرحى.

ويشار إلى أن هذه الدفعة الثانية من الجرحى، والتي تقوم الأردن بنقلها إلى أراضيها، حيث تم قبل أيام نقل الدفعة الأولى والمكونة من 7 جرحى.

ويشهد قطاع غزة منذ الـ 30 من شهر آذار الماضي، مسيرات العودة على طول الشريط الحدود لقطاع غزة، حيث قتلت قوات احتلال خلال هذه المسيرات 118 فلسطينيًا؛ من بينهم 6 شهداء احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 13 ألفًا آخرين.

ويتجمهر الفلسطينيون يوميًا، عند خمس نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن “مسيرات العودة”، حيث تستهدفهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز، رغم سلمية المسيرات.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق المتظاهرين السلميين، يوم 14 أيار الجاري، على حدود قطاع غزة، حيث استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.