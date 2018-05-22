موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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جرينتش+2 10:53
الطفل الذي ظهر في الإعلان المثير “سيدي الرئيس” هو لبناني من صيدا / فيديو

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