هل تنطوي صفحة نتنياهو.. استطلاعات الرأي تُظهر تفوقاً انتخابياً لحزب جديد يترأسه جنرالات سابقون على عصابة الليكود
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السلطات اعترفت باعتقال 7 فقط .. اعتقالات واسعة بالسعودية شملت رجالاً ونساءً بتهمة زعزعة استقرار البلاد

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