حوّاماتٌ أمريكيّة تنقل قيادات داعشية /عراقية من الحسكة الى مناطق مجهولة

نقلت حوّاماتٌ أمريكيّة عدداً من عناصر تنظيم داعش الإرهابيّ كانوا متواجدين في قرى شمال شرق الحسكة عند الحدود السوريّة العراقيّة وفق ماذكرت مصادر أهليّة لمراسل آسيا.

وفي التفاصيل، بيّنت المصادر “أنّ أربع حوّاماتٍ أمريكيّة هبطت في قرى (الطائف – القيروان – حارسة سنجار – أبو كبرة) ٧٥ كم شمال شرق المحافظة بمحاذاة الحدود السوريّة العراقيّة، ونقلت ٧ عناصر من تنظيم داعش غالبيّتهم يحملون الجنسيّة العراقيّة إلى جهةٍ مجهولة”.

ونوّهت المصادر إلى أن عمليّة النقل جرت بالتعاون مع عناصر الاستخبارات العسكريّة التابعة لوحدات حماية الشعب الكرديّة التي دخلت إلى القرى قبل هبوط الحوّامات، ونفت المصادر ذاتها حدوث أيّ اشتباك أثناء عمليّة النقل؛ لأن غالبيّة المناطق تقع تحت سيطرة الوحدات الكرديّة.

وعلى صعيد متصل قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخفي معلومات حول آلاف المعتقلين من المنظمات الإرهابية في سوريا، الذين تريد واشنطن حمايتهم من المسؤولية.

واضافت زاخاروفا تقول : “لقد لفتنا الانتباه إلى صمت الإدارة الأمريكية حول وضع آلاف المسلحين الإرهابيين الأجانب، الذين تم اعتقالهم من قبل التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة و”قوات سوريا الديمقراطية” الكردية”. وأشارت إلى أن فرضية استحالة تنسيق إجراءات التسليم مع دول المسلحين ومعايير المساعدة القانونية تبدو غير مقنعة على الإطلاق. ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أن روسيا ترى مخاطر إحياء “خلافة داعش” في مناطق ما خلف الفرات في سوريا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة. وأضافت تقول : “على خلفية إعلان الرئيس ترامب عن الانسحاب الأمريكي من سوريا في القريب العاجل، بدأت مخاطر إحياء “خلافة داعش” تلوح في الأفق في مناطق ما خلف الفرات على النموذج العراقي، بعد الانسحاب السريع للقوات الأمريكية في عام 2011، ما ساهم في إنشاء داعش”.