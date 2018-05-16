بعدما فرقتهم السياسة ..شهر الصوم يوحد المسلمين بمختلف مذاهبهم وبلدانهم                    

أجمعت الدول العربية والإسلامية التي تعتمد رؤية الهلال على أن يوم غد الخميس الموافق 17 أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون اليوم الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شعبان.

وجاءت عمان في مقدمة المعلنين عن موعد حلول الشهر الكريم، وقالت لجنة استطلاع الأهلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان إن يوم غد الخميس هو غرة شهر رمضان 1439 هجرية في السلطنة.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء امس الثلاثاء في عدة مناطق في المملكة، وبذلك يكون اليوم الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان.

وعقدت المحكمة العليا السعودية جلسة خاصة تنتظر فيها ما يردها من إبلاغات عن رؤية هلال رمضان من عدمها وإعلان ما يثبت لديها.

وفي إيران أعلن عضو لجنة الاستهلال في مكتب قائد الثورة الإسلامية أن يوم غد الخميس سيكون أول شهر رمضان المبارك في ايران.

وانضمت إلى هذه الدول كل من ماليزيا وأستراليا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي جمهورية داغسان الروسية، قرر مجلس علماء الجمهورية بالإجماع، عقب اجتماع بعد تحري هلال شهر رمضان مساء امس الثلاثاء وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الشريعة، بأن اليوم الأول من شهر رمضان يصادف يوم غد الخميس.

وفي نفس المسار، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون يوم غـد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في الأراضي الفلسطينية.

وفي إيران، أكد عضو هيئة الاستهلال في مكتب قائد الثورة الإسلامية، علي رضا موحد نجاد، عدم إمكانية رؤية هلال شهر رمضان امس الثلاثاء في إيران، قائلا: “نتوقع أن تتم رؤية الهلال بسهولة خلال اليوم الأربعاء ليكون الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك”.

وأعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، أن يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في سوريا.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن اليوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان، ليكون يوم غد الخميس أول أيام رمضان.