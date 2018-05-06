البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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جرينتش+2 12:54
بعدما انتهت مهماته ..أجهزة عباس الأمنية تحذره من مخطط أمريكي – إسرائيلي للخلاص منه مثلما حدث سابقاً لياسر عرفات

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