البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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جرينتش+2 12:51
اكتشاف “منطقة القراءة” في الدماغ وهي تبقى فارغة اذا لم يتم استخدامها

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