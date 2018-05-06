اكتشاف “منطقة القراءة” في الدماغ وهي تبقى فارغة اذا لم يتم استخدامها

اكتشف علماء الأعصاب من جامعة باريس ساكلي الفرنسية منطقة خاصة في الفص الصدغي من الدماغ، مسؤولة عن مهارة القراءة والقدرة على تعلمها، وتشارك أيضا في تكوين الذاكرة طويلة الأمد.

وتفيد المجلة العلمية الدورية “Journals” بأن هذه المنطقة تكون مرنة جدا في مرحلة الطفولة. وأطلق الباحثون عليها اسم “منطقة شكل الكلمة المرئية” visual word form area.

وأجرى العلماء تجربة شارك فيها عشرة أطفال بعمر ست سنوات دخلوا الصف الأول الابتدائي مؤخرا، حيث خضعوا كل شهرين لاختبارات الذاكرة البصرية ومهارة القراءة.

وأظهرت نتائج هذه التجربة أن نشاط “منطقة القراءة” ازداد في الأشهر الأولى من الدراسة، حيث أصبح هؤلاء التلاميذ يتذكرون الكلمات والأرقام أفضل من السابق، في حين بقيت ذاكرتهم للمواد والوجوه والأماكن على نفس المستوى دون تغير.

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تفسر سبب بداية التعليم منذ القدم في عمر 6-7 سنوات، “إذا لم تستغل هذه المنطقة للقراءة تبقى فارغة أو تستغل لمهمة أخرى حسب هوايات الطفل”.