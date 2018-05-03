ملوح يحضر اجتماعات المجلس الوطني بصفة شخصية وليس ممثلاً للجبهة الشعبية

اصدرت دائرة الاعلام المركزي في الجبهة الشعبية البيان التالي حول مشاركة عبدالرحيم ملوح في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الحالية ..

في ضوء ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى عن وصول الرفيق عبد الرحيم ملوح ظهر اليوم الأربعاء إلى قاعة انعقاد المجلس الوطني، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد أن هذا لا يعدو عن كونه موقف خاص بالرفيق ملوح يتحمّل مسؤوليته شخصياً، ولا يعبّر بأي حالٍ من الأحوال عن أي اتجاهٍ في الجبهة مغاير لموقفها الذي أعلنته في بيان رسمي صدر عنها بتاريخ 19 نيسان الماضي.

وتؤكد الجبهة أن الرفيق عبد الرحيم ملوح الذي عاش ولا يزال أوضاعاً صحية صعبة، قد غادر طواعية المواقع القيادية للجبهة ولم تعد له أي صفة قيادية سواء كنائب أمين عام للجبهة أو عضواً في مكتبها السياسي كما ذكرت وكالة “وفا” وغيرها من وسائل الإعلام، وتأكيدنا على ذلك لا يُقلل من الاحترام للرفيق وللدور النضالي الكبير الذي لعبه ملوح في مختلف الهيئات والمواقع التي عمل فيها وتحمّل مسؤولياتها.