مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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قرب انتهاء مي عز الدين من تصوير شخصية هالة بديع بمسلسل “رسايل”

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