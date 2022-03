سقوط طائرة صينية تقلّ 123 راكباً واشتعال النيران بها/ فيديو

أظهرت لقطات فيديو لحظة سقوط طائرة ركاب صينية كان على متنها 132 شخصا في جنوب غرب الصين، اليوم الاثنين.

ويبين المقطع لحظة سقوط الطائرة بشكل عمودي وسط غابات كثيفة:

ويظهر هذا الفيديو اللحظات الأولى لما بعد سقوطها، حيث اشتعلت النيران بها وارتفعت ألسنة اللهب والدخان:

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ-737 وتتبع شركة طيران شرق الصين، قد أقلعت بعد ظهر الاثنين، بالتوقيت المحلي، من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متجهة إلى كانتون على مسافة حوالي 1300 كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران المدني أن الطائرة “فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي الجبلية” ثم تحطمت، مشيرة إلى أنها أرسلت “فريق عمل” إلى مكان الحادث.

وكان على متنها 123 راكبا و9 من طاقم الطائرة.

This is just crazy pic.twitter.com/wbzpf1LqBW

— Baptiste Robert (@fs0c131y) March 21, 2022