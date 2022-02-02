ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 13 وفاة و17893 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13248 والإصابات 1,260,983
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جرينتش+2 06:10
امريكا تنشر قوات إضافية في شرق أوروبا.. “لكي تضمن الدفاع القوي عن الحلفاء في الناتو ولن تقاتل في أوكرانيا”
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