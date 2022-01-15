فتح ضريح عبد الناصر اليوم السبت امام جمهوره، ونجله عبد الحكيم يكشف ان الزعيم لم يحتفل يوماً بعيد ميلاده/ فيديو

حلت اليوم الذكرى الـ104 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي وُلد فى 15 يناير من العام 1918، وهو من مواليد حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، لكنه في الأساس من أسرة تنتمى إلى قرية بنى مُر بمحافظة أسيوط.

من جانبها قررت أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فتح ضريح ناصر بالقاهرة، صباح اليوم، لاستقبال المواطنين من محبي الزعيم عبدالناصر من كل محافظات مصر، واعتادت أسرة ناصر فتح الضريح في ذكرى ميلاده، وكذلك في ذكرى الوفاة، وأيضا في ذكرى ثورة 23 يوليو وفي المناسبات الرسمية.

وقال المهندس عبدالحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، إن الضريح مفتوح اليوم بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أمام كل المواطنين من كل أنحاء الجمهورية،

وأضاف عبد الحكيم يقول، أن كبار السن وكذلك الشباب يحرصون في كل المناسبات المرتبطة باسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على التواجد أمام الضريح.

وشدد نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال زيارة الضريح مع ضرورة الاهتمام بارتداء الكمامات.

كما كشف المهندس عبدالحكيم عن مفاجأة خاصة باحتفال أسرته بعيد ميلاد الرئيس، موضحا أن والده لم يكن حريصا على الاحتفال بعيد ميلاده كل عام، بينما كانت الأسرة تواظب على هذا الاحتفال.

وقال عبدالحكيم عبدالناصر إنه عندما كانت تبادر الأسرة بتجهيز تورتة عيد الميلاد في ذكرى ميلاد الرئيس، كانت تمنعه الارتباطات ومواعيد العمل والمقابلات التي لا تنتهي عن حضور الاحتفال، بل يكتفى بتحيتهم على ذلك والابتسام، والقول إنه لم يعتد مثل هذا الاحتفال منذ كان صغيرًا، ويطلب من الأسرة الاستمتاع بإطفاء الشمع والاحتفال بدونه.

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