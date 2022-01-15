أمطار رعدية غزيرة، وزخات ثلجية خفيفة بالمرتفعات الجنوبية، وتشكل السيول والصقيع اليوم السبت وغدًا

تكون الأجواء، اليوم السبت، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، مع احتمال هطول زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية تكون احياناً ممزوجة بالمطر، ومع ساعات الليل يشتد تدريجيا هطول المطر في شمال ووسط المملكة قد يكون مصحوبا بالرعد أحيانا، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، وتشكل السيول اثناء الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية ستكون غير مؤثرة وممزوجة.

ويتوقع ان تتراكم الثلوج بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة)، ومع ساعات الليل المتأخرة تتوقف الهطولات ويتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تتحول في ساعات المساء والليل إلى شمالية شرقية.

وتكون درجات الحرارة يوم الاثنين، اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-6 درجات مئوية، وتكون الاجواء شديدة البرودة في اغلب مناطق المملكة، وباردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر والليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا .

ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة جدا في اغلب مناطق المملكة، وباردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 5 – 2، وفي مرتفعات الشراة 5 – 1، وفي مناطق البادية 12 – 3، وفي مناطق السهول 10 – 5، وفي الاغوار الشمالية 18 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 10، وفي البحر الميت 18 – 9، وفي خليج العقبة 19 – 11 درجة مئوية.

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