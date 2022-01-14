40 نجما من هوليوود يعتبرون اسرائيل دولة فصل عنصري

اعلن أكثر من 40 من نجوم هوليوود انضمامهم الى جانب نجمة افلام “هاري بوتر” إيما واتسون، وأصدروا بيانا مشتركا لدعم فلسطين.

وتضم قائمة المشاهير من الممثلين الموقعين على رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني نجوما كبارا ومعروفين بينهم سوزان ساراندون ومارك روفالو وجايل جارسيا برنال وبيتر كابالدي وماكسين بيك وفيجو مورتنسن وستيف كوجان وتشارلز دانس وهارييت والتر.

وقال الفنانون في بيانهم: “ننضم إلى إيما واتسون لدعم العبارة البسيطة بأن” التضامن هو فعل “، بما في ذلك التضامن الهادف مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل حقوقهم الإنسانية بموجب القانون الدولي. نحن نعارض الظلم في أي مكان في العالم ونقف مع كل الذين يسعون إلى إنهاء الاضطهاد “.

وجاء في البيان: “ان هناك اختلال في توازن قوة الكامن بين إسرائيل القوة المحتلة ، والفلسطينيين كشعب خاضع لنظام الاحتلال العسكري والفصل العنصري ، كما وصفته منظمتي هيومن رايتس ووتش وبتسيلم منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية ومن قبل خبراء حقوقيين فلسطينيين ودوليين “.

واعلن بيان كبار النجوم تضامنه مع ما نشرته النجمة واتسون مطلع الشهر الحالي على صفحتها على موقع انستغرام حين شاركت عبارة تقول: “التضامن هو فعل” مكتوب على صورة لمتظاهرين التقطوا في مسيرة متضامنة مع فلسطين.

وتعرضت النجمة نتيجة لذلك لحملة اسرائيلية، حيث انتقد جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ، منشور واتسون الذي غرد: “قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل في الواقع.”