وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 14 وفاة و3396 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12959 والإصابات 1,095،087

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 وفاة و 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12959 وفاة و 1095087 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 9,09 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 25095 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 96 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 92 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 607 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 5 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2288 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (10 أيام ) إلى 1057047 حالة.

كما أشار إلى إجراء 37362 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14039016 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4505449 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4099002 اشخاص.