المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم الخميس عن مقتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار قرب أريحا
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جرينتش+2 03:08
وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والمستشارة تهاني الجبالي تؤجج الخلافات داخل المجتمع المصريّ!
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