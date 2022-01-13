وزارة الصحة تخفض مدة عزل مرضى كورونا لتصبح 7 ايام فقط

قررت وزارة الصحة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تخفيض مدة عزل مرضى كورونا، اعتباراً من اليوم الخميس، لتُصبح سبعة أيام للمصابين الذين لا يعانون من أعراض.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إن مدة العزل للمصابين الذين يعانون من أعراض هي 10 أيام، موضحة ان الأعراض المرضية هي ارتفاع درجة الحرارة، وعلى أن يكون آخر 24 ساعة دون اعراض (حرارة).

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