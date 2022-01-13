المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم الخميس عن مقتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار قرب أريحا
أهم العناوين
جرينتش+2 03:08
وزارة الصحة تخفض مدة عزل مرضى كورونا لتصبح 7 ايام فقط
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني