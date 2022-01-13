المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم الخميس عن مقتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار قرب أريحا

القدس المحتلة – وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار قرب أريحا.

ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش، قتل اثنان من ضباط الجيش الليلة الماضية، نتيجة “خطأ في تهديد الهوية أدى إلى إطلاق النار في كلا الاتجاهين”، وذلك خلال عمليات تأمين قرب معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في وادي الأردن.

وقالت وسائل إعلام عبرية الليلة الماضية، إن حدثًا غير معتاد وقع في منطقة “متسبيه يريحو” بالقرب من قاعدة النبي موسى في أريحا.

وذكرت مصادر عبرية أن الضابطين القتيلين هما قادة في وحدة ايغوز الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الحادث من أصعب الحوادث التي يواجهها الجيش الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الحرب بيني غانتس تعقيبه على الحادث: “الجيش الإسرائيلي في خضم تحقيق شامل منذ الليلة، وكل شيء يبذل لمنع تكرار مثل هذه الكارثة”.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم أنه تم ابلاغ عائلاتهم بالخبر ، وان ظروف الحادث قيد التحقيقات.

وفي وقت سابق افادت مصادر اسرائيلية أن ضابطين من وحدة “اجوز” قتلا ليلة الاربعاء بعد خطأ بتحديد الهوية، بمنطقة اطلاق نار في القاعدة العسكرية النبي موسى في الاغوار، وان الحادث وقع بعد انتهاء تدريبات، وافيد ان قائد هيئة الاركان الاسرائيلية آفيف كوخافي وصل الى الموقع للتحقيق بالحادث بنفسه.

ووفقا لتحقيقات اولية اتضح أن الضابطين كانا خرجا بدورية في محيط القاعدة العسكرية ، ورصدا شخصية مشبوهة ونفذوا إجراء اعتقال حيالها والذي انتهى باطلاق النار بالهواء، أحد المقاتلين بالوحدة اعتقد ان الحديث يدور عن عملية اطلاق نار وانهم يطلقون النار نحوه، وقام باطلاق النار تجاه الضابطين ما أسفر عن مقتلهما لاحقا بعد أن باءت عمليات انعاشهما بالفشل.

ويشار الى انه قبل عشر ايام لقي طياران مصرعهما في حادث تحطم مروحية عسكرية مقابل شواطئ مدينة حيفا الساحلية شمال اسرائيل، ونتج الحادث عن عطل وحريق بأحد المحركات، كما اصيب ضابط آخر بالبحرية الاسرائيلية في الحادث.