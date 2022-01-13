استعداد.. منخفض جوي شديد البرودة وغزير الامطار يؤثر على المملكة هذه الليلة ويتعمق غدا ويستمر حتى مساء الأحد

صرح مدير ادارة الارصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المملكة ستتأثر الليلة بكتلة هوائية باردة جداً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، ويتوقع أن يكون تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض على شكل جبهات حتى ليل الأحد.

وأضاف، أن الأمطار ستهطل اعتباراً من الليلة في شمال ووسط المملكة، وتكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد، خاصة في شمال المملكة والتي قد تؤدي الى تشكل السيول.

وأضاف آل خطاب، انه ومع تعمق الكتلة الهوائية الباردة جداً يوم غدٍ الجمعة، تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتكون الأجواء غائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة على فترات مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة مع احتمالية هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وهناك احتمال ضعيف بعد منتصف الليل هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ولفترة قصيرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اما يوم السبت يستمر تأثير الحالة الجوية مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمالية لهطول زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق قمم الجبال العالية الجنوبية، تكون أحياناً ممزوجة بالمطر.

وأفاد آل خطاب بأن الاجواء تبقى ماطرة يوم الأحد في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، مع احتمال هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية قد تكون أحياناً ممزوجة بالمطر وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ومع ساعات الليل تضعف تدريجيا الهطولات في كافة المناطق وتتناقص الغيوم ويتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق ليلة الاحد وصباح الاثنين .

ودعت الأرصاد المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية التي ستشهدها المملكة خلال الساعات القادمة، محذرة من خطر الانزلاق على الطرقات عند الهطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار على الطرق الخارجية وبسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها.

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