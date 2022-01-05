الملك يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي “لبحث عدد من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في عمان اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

ومن جانبه، افاد مكتب غانتس انه قد شدد في القاء على “الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الوثيقة بين إسرائيل والأردن، والتي تسهم في أمن واستقرار البلدين”.

وذكر المكتب أن “وزير الامن والملك الأردني بحثا قضايا الأمن والسياسة، وشكر وزير الامن غانتس الملك على جهوده للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والتطبيع، ورحب الوزير بتحسن العلاقات بين إسرائيل والأردن منذ تشكيل الحكومة الحالية، وأعرب عن التزامه بمواصلة تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية”.

كما التقى لملك ، في عمان اليوم الثلاثاء، رئيس الحزب الإسلامي في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، منصور عباس.

وأعلن الديوان الملكي أن الملك عبد الله والنائب عن القائمة العربية الموحدة منصور عباس قد بحثا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام قدما. وجدد الملك تأكيد التزامه بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودخل عباس وقائمته العربية الموحدة المؤلفة من أربعة مقاعد التاريخ في يونيو كونه أول حزب عربي ينضم لائتلاف حاكم إسرائيلي، مما مكن رئيس الوزراء نفتالي بينيت من تشكيل الحكومة والإطاحة ببنيامين نتنياهو.