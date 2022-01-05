ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 26 وفاة و2288 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12791 والإصابات 1,071,837
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جرينتش+2 08:26
الملك يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي “لبحث عدد من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”
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