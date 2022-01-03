التحالف العربي بقيادة السعودية يتهم جماعة الحوثي اليوم باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات قبالة ميناء الحديدة

اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان اليوم الإثنين، ميليشيا الحوثي في اليمن، باختطاف سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة ميناء الحديدة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العميد الركن “تركي المالكي”، إن “ميليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن روابي قبالة ميناء الحديدة”.

ووفق البيان، فإن السفينة المختطفة (روابي) ترفع علم دولة الإمارات، وتحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

واعتبر “المالكي” أن عملية القرصنة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر ميليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، بحسب الوكالة السعودية الرسمية “واس”.

وتوعد البيان، باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الانتهاك الحوثي لسفينة الشحن “روابي” بما في ذلك استخدام القوة عند الاقتضاء.

ولم يعرف بعد عدد طاقم السفينة، وأي جهة تم اقتيادهم لها، كما لم يصدر أي إعلان رسمي من جماعة الحوثي حول اختطاف السفينة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت في وقت متأخر الأحد، عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني.

وقدرت الهيئة، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، موقع السفينة على مسافة 23 ميلا بحريا غربي مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر.

وأواخر العام 2019 سيطرت جماعة “الحوثي” اليمنية المدعومة من إيران، لفترة وجيزة على سفينة سعودية وسفينتين من كوريا الجنوبية، قرب المرفأ ذاته.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقاتل الحوثيين منذ أكثر من ست سنوات، وهي تتهم مرارا جماعة الحوثي بمهاجمة طرق الملاحة في البحر الأحمر، وهي من أزحم خطوط الملاحة في العالم والتي تقود إلى قناة السويس.