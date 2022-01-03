اذا تحركت وتفاءلت.. يمكنك إطالة عمرك حتى 100 عام

اعلن طبيب أمراض القلب الروسي الشهير، ليو بوكيرا، إنه لكي يعيش المرء حتى عمر مائة عام، يجب عليه أن يتحرك دائما، وأن ينظر إلى العالم بشكل وديع ويتعامل مع الأمور بطيبة خاطر.

ووفقا له، لكي تطيل عمرك يجب عليك ممارسة بعض الهوايات، وأن يكون لديك هدف في الحياة.

وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز “باكوليف” الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: “بالطبع عليك اولا أن تتحرك لأن الحركة هي سر الحياة. وثانيا، من الضروري النظر إلى هذا العالم بشكل إيجابي وحماية النفس من الأشخاص غير الضروريين. والأهم من ذلك هو التركيز على هدف في الحياة، مع وجود هواية مفضلة وعمل محبوب”.

وأشار الطبيب إلى ضرورة اتباع نمط حياة صحي سليم، وتناول الطعام بشكل صحيح، والابتعاد عن الكحول، لأن أي كمية من الكحول تضر الغشاء المخاطي في المعدة، الذي يرتبط مباشرة بالنشاط العصبي.