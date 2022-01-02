طائرات الاحتلال تقصف اهدافاً في قطاع غزة فجر اليوم الاحد.. والمقاومة تتصدى لها بصاروخين من طراز "سام 7"/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 02:07
وقفة أمام مقر المفوض السامي بغزة تضامنا مع الاسير ابو هواش واحتجاجًا على صمت المؤسسات الدولية/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني