بعد شائعة إصابته بكورونا.. «الزعيم» يهنئ جمهوره بالعام الجديد

هنأ الزعيم عادل إمام، جمهوره بمناسبة حلول عام ميلادي جديد 2022، ونشر صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الجديد».

وظهر الفنان عادل إمام، في الصورة بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب الجمهور، وانهالت عليها تعليقات المعجبين، حيث قال أحدهم: «وحشتني يا زعيم ضحكتك وحشتنا ونفسي نشوفك في أي عمل فني عن قريب، كل عام وأنت بصحة وخير وعافية، كل عام وأنت بألف خير يا حبيب الملايين الفنان العظيم الأسطوره عادل إمام».

جاء ذلك بعد انتشار شائعة إصابته بفيرورس كورونا، والتي نفاها شقيقه المنتج المصري عصام إمام، مؤكدًا أن الزعيم ينعم بصحة جيدة وسط أولاده وأحفاده.

وقال عصام إمام: “مفيش حاجة من دي خالص، وهو بخير وكل حاجة زي الفل الحمد لله”.

كما سخر عصام إمام من الشائعات المتداولة حول الحالة الصحية لشقيقه قائلًا: “طيب شوفوا مستشفى إيه، وروحوا إسألوا إذا كان هو هناك ولا مش هناك”.

ويذكر أن الزعيم خاض السباق الرمضاني لعام 2020، بمسلسل «فلانتينو»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو»، وزوجته عفاف، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

«فلانتينو» من بطولة «عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، رضا إدريس، إنعام الجريتلي، وفاء صادق»، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.