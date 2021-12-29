حماس تهاجم عباس بشدة عقب لقائه وزير الحرب الصهيوني "لتعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والحفاظ على الاستقرار"
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جرينتش+2 01:31
تحسباً لهجمات الحوثيين.. السعودية تتعاقد مع شركات متخصصة بالأمن والسلامة لحماية السدود الاستراتيجية في 5 مناطق
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