وسط تكتم اجهزة ابن زايد خشية الفضيحة.. قناة عبرية تكشف عن تفاقم ظاهرة السرقات التي يقوم بها إسرائيليون في دبي

تل أبيب: ألقت قناة عبرية، الضوء على ما سمتها تفاقم ظاهرة قيام سياح إسرائيليين بجرائم سرقة في دبي الإماراتية.

وذكرت القناة “12” العبرية، في تقرير لها اليوم الإثنين: “تم اعتقال ثلاثة إسرائيليين مؤخرا في دبي، بعد ضبطهم متلبسين بسرقة منتجات من الأسواق الحرة”.

وأوضحت القناة أن من ضمن المسروقات: “زجاجات كحول باهظة الثمن، أكياس شوكولاتة غالية، وفي حالة واحدة هاتف iPhone مطلي بالذهب”.

ونقلت القناة عن إسرائيلي باسم آلون كان حاضرا في تلك الوقائع قوله: “العمال في محلات الأسواق الحرة لم يرغبوا في إحداث فوضى وإثارة ضجة أو إشراك الشرطة حتى لا يضر ذلك بالسياح الآخرين الموجودين هناك”.

وأضاف: “نُقل الإسرائيليون إلى غرفة جانبية وحذروا من عدم الإقدام على ذلك مجددا. لقد دفعوا ثمن المنتجات بالإضافة إلى مبلغ معين كغرامة وتم إطلاق سراحهم”.

وتابع آلون: “بشكل عام، في دبي لديهم حساسية كبيرة تجاه العلاقة مع دولة إسرائيل، وهم يحاولون جاهدين عدم تسليط الضوء على تورط الإسرائيليين في ارتكاب جرائم جنائية في البلاد”.

وبحسب القناة “يعتبر السياح الإسرائيليون زبائن رائدين في الأسواق الحرة في دبي، ويشترون المشروبات الكحولية باهظة الثمن في الغالب، مع التركيز على الويسكي والشوكولاتة الفاخرة والهدايا التذكارية والملابس ذات العلامات التجارية والمجوهرات والهواتف المحمولة”.

وأضافت القناة أنها تلقت معلومات يوم الثلاثاء الماضي عن إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي (29 عاما) فور هبوطه في مطار دبي، وتم اقتياده للتحقيق من قبل الشرطة.

وأكدت القناة أن السفارة الإسرائيلية في دبي على اتصال بأسرة المحتجز وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات، وتحاول مساعدته، في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتقاله، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل انطلاقا من الخصوصية الفردية.