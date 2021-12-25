فضيحة.. رائد الفضاء الإماراتي يهدي الصهاينة علماً لكيانهم رافقه في رحلته الفضائية قبل عام من “اتفاق إبراهيم” !!

أهدى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يزور المحطة الدولية، علما إسرائيليا للقائمين على الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو بدبي، وفق ما نقلت صحيفة إسرائيلية.

وقالت “يديعوت أحرنوت” إن المنصوري كان قد اصطحب هذا العلم معه في مهمته الفضائية الأولى، والتي تمت قبل عام من “اتفاق إبراهيم” لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وقال المنصوري في الجناح: “هذه هدية لجميع الإسرائيليين”، وأضاف “أنا سعيد لوجودي هنا وإهداء العلم كهدية للشعب الإسرائيلي”، وفق ما نقلت الصحيفة.

وكشف جوش بنديت، رئيس الجناح الإسرائيلي في معرض دبي، أن المنصوري قدم إلى الجناح مرتديا زي رواد الفضاء وقدم العلم.

وقال رائد الفضاء الإماراتي إنه يعتزم زيارة إسرائيل في وقت مبكر من الشهر المقبل، ما لم يمنعه انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

ومن المقرر أن يكون ضيف شرف وكالة الفضاء الإسرائيلية في مؤتمر دولي، وفق ما نقلت الصحيفة.

وفي سبتمبر 2019 ،أصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة إلى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا على صاروخ “سويوز” من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.