الشعب يدفع ثمن عدوان ابن سلمان.. مصرع شخصين واصابة 7 آخرين بسقوط صاروخ للحوثيين على مدينة صامطة السعودية
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جرينتش+2 01:31
فضيحة.. رائد الفضاء الإماراتي يهدي الصهاينة علماً لكيانهم رافقه في رحلته الفضائية قبل عام من “اتفاق إبراهيم” !!
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