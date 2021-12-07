ارتفاع صادم.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 30 وفاة و6392 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11817 والإصابات 988,159
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هل هي قصص من الخيال؟.. “نيويورك بوست” تتحدث عن طابور خامس تابع للموساد في إيران وتكشف أهم عملياته وآخرها
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