السلطات الفرنسية تعتقل أحد قتلة جمال خاشقجي في تركيا

باريس – سبوتنيك.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك أثناء قيامه بمحاولة السفر من باريس إلى الرياض.

وذكرت إذاعة “آر.تي.إل” الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها أن “السلطات الفرنسية قامت صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس”.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.

ويعد العتيبي الذي كان يخدم في الحرس الملكي السعودي أحد المتهمين الأساسيين بقتل خاشقجي في في مقر قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية، مطلع تشرين الأول /أكتوبر 2018.