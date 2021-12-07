الحوثيون يعلنون قصف وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وشركة ارامكو واهداف عسكرية في الرياض بصواريخ وطائرات مسيرة

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية اليوم الثلاثاء عن استهداف وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وأهداف عسكرية أخرى في الرياض بطائرات مسيرة وعدد من الصواريخ.

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: “نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية (عملية السابع من ديسمبر) استهدفت عددا من الأهدافِ العسكرية التابعة للعدو السعودي في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير، ونفذت العملية بعدد من الصواريخ الباليستية و25 طائرة مسيرة”.

وأوضح سريع أن العملية نفذت بالشكل الآتي: ”

– 6 طائرات مسيرة نوع “صماد 3” وعدد من صواريخ “ذي الفقار” استهدفت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في العاصمة الرياض.

– 6 طائرات مسيرة نوع “صماد 2 و3” استهدفت قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وشركة أرامكو بجدة.

– 5 طائرات مسيرة نوع “صماد 1 و2” استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير.

– 8 ثمان طائرات مسيرة نوع “قاصف 2K” وعدد كبير من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع حساسة وهامة في مناطق أبها وجيزان ونجران”.

وأشار سريع إلى أن “القوات المسلحة اليمنية تهيب بكافة المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة إلى الابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا”.

وأضاف: “إن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد بالتصعيد وستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضمن دفاعها المشروع عن الشعب والوطنِ”.

ستُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3 وعددٌ من صواريخِ ذي الفقارِ استهدفتْ وزارةَ الدفاعِ ومطارَ الملك خالد وأهدافاً عسكريةً أخرى في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياض.

ستُّ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد2 و 3 استهدفتْ قاعدةَ الملكِ فهد الجويةَ بالطائفِ وشركةَ أرامكو بجدة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 7, 2021