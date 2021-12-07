الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الثلاثاء لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية/ فيديو
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جرينتش+2 03:55
الحوثيون يعلنون قصف وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وشركة ارامكو واهداف عسكرية في الرياض بصواريخ وطائرات مسيرة
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