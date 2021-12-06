استشهاد الشاب محمد نضال يونس برصاص الاحتلال بحجة دهس احد عناصره الامنية فجر اليوم قرب طولكرم/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:22
أردوغان يتحسر على فقد حزبه رئاسة بلدية اسطمبول، ويحلم باعادتها إلى “مالكها الحقيقي” كما لو انها مزرعته الخاصة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني