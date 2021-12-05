تكريم بشار والزميلي لتقديمهما وصلة غنائية بحفل افتتاح كأس العرب

كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مكتبها، اليوم الأحد، الفنانين الأردنيين أحمد الزميلي ومحمد بشار، اللذين شاركا في تقديم الوصلة الغنائية الرئيسة بحفل افتتاح كأس العرب الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، فقد قدمت النجار التهاني للفنانين وللأردن على هذا المنجز الذي يدل على تميز الفنان الأردني في كل المحافل التي يشارك فيها، معبرة عن اعتزاز وفخر الأردنيين جميعًا بهما، وبتمثيلهما الأردن خير تمثيل، وتحليهما بالأخلاق العالية التي أشاد بها الكثيرون.

وأكدت دعم وزارة الثقافة لهما وللمبدعين في كل الحقول، داعية الفنانين لمزيد من الإبداع وبذل الجهود، متمنية لهما النجاح والوصول للعالمية.

ومن جهتهما ثمن الزميلي وبشار حفاوة الاستقبال والتكريم في بلدهم الأردن، شاكرين لوزارة الثقافة هذه اللفتة الكريمة.

وكان بشار والزميلي قدما وصلة غنائية أبهرت الملايين الذين تابعوا حفل افتتاح كأس العرب في قطر سواء كان ذلك من المدرجات أو من خلال قنوات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي. وقدم الفنانان الأردنيان برفقة الفنانة نسمة وصلة غنائية تضمنت مقطعاً من النشيد الوطني لكل الدول العربية، ونالت إشادة واسعة وانتشاراً كبيراً في مختلف أرجاء الوطن العربي، واعتبرت هي الأجمل بين جميع فقرات حفل الافتتاح تأكيداً على أن الرياضة توحد الجميع. يذكر أن هذا الوصلة تم طرحها على اليوتيوب عام 2019 من قبل الفنانين، ونالت إعجاب اللجنة المنظمة لكأس العرب. وقدم الزميلي الكثير من الأعمال الفنية، من بينها الأغاني “بحلفلك بالله، ويا بوي وأمي، وأبكي على شام الهوى، وزهرة المدائن، وحصل على العديد من الجوائز عن مجمل أعماله.

أما محمد بشار فهو منشد، اشتهر من خلال قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال، وقدّم عددًا من الأناشيد إلى جانب شقيقته ديما بشار برفقة الأخوين الوليد، والمعتصم مقداد.

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