ماكرون يضع نفسه في مرمى احتجاجات المنظمات الحقوقية العالمية بسبب لقائه ابن سلمان، قاتل خاشقجي ومُدمر اليمن
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وزارة الأوقاف تحقق بقيام خطيب مصاب بكورونا بالقاء خطبة الجمعة
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