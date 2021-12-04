“مركز راصد الأردن” يتوقع اندفاع عدة منخفضات باردة جدا، ويرجّح تساقط الثلوج خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي

اعلن مركز راصد الأردن، في النشرة الشهرية لشهر كانون الأول، توفر فرصة جيدة لمشاهدة الثلوج خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وقال ان آخر القراءات للخرائط الجوية بعيدة المدى تشير الى استمرار ضعف المنظومة الجوية على منطقة شرق المتوسط وبلاد الشام حتى نهاية الأسبوع الاول من هذا الشهر ، ولكن إعتبارا من الأسبوع الثاني توقع المركز بداية تحسن المنظومة الجوية ووصول منخفض جوي بهذه الفترة إن شاء الله .

ومن المتوقع بهذه الفترة ايضا حدوث إنقلاب على المنظومة الجوية لصالح منطقة شرق المتوسط ، حيث تشير القراءات الحالية الى اندفاع عدة منخفضات باردة وباردة جدا إلى المنطقة خاصة فترة الأسبوع الأخير من الشهر، وزيادة برودة الأجواء بشكل كبير .

الثلث الأول ( 2 – 12 ) كانون أول

تستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة في الأيام الأولى وحالة جوية ” ضعيفة ” متوقعة أيام 5 و 6 الشهر تقصتر على إنخفاض على درجات الحرارة وبعض الأمطار شمال المملكة ،، بعد ذلك تستقر الأجواء قليلا ومنخفض جوي ماطر متوقع نهاية الفترة بين 8 – 10 الشهر .

الحرارة : نحو ال أعلى

الأمطار : نحو الادنى

الثلوج : لا يوجد

الثلث_الثاني ( 13 – 23 ) كانون أول

تعود الأجواء الى الإستقرار بداية هذه الفترة مع بقاء الأجواء باردة خاصة ساعات الليل والصباح الباكر ومنخفض جوي بارد – بارد جدا متوقع بالفترة من 19 – 23 .

الحرارة :نحو الادنى

الامطار : حول المعدل

الثلوج : ” ضعيف – متوسط ” على المرتفعات العالية

الثلث_الأخير ( 24 – حتى نهاية الشهر )

متوقع بهذه الفترة أن تسيطر على منطقة شرق المتوسذ موجة برد قوية تدفع بعدة منخفضات باردة احد هذه المنخفضات متوقع ان يكون مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ.

الحرارة : اقل من المعدل

الأمطار : اعلى من المعدل

الثلوج : متوسط