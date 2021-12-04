وزير الاعلام ينعى الزميل خالد فخيدة

نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الزميل الصحفي خالد فخيدة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم السبت.

واستذكر الشبول مناقب الفقيد الذي كان مثالا في التفاني بالعمل والمهنية، وإسهاماته خلال مسيرته الصحفية بمختلف المواقع التي عمل فيها.. معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، ولعموم الأسرة الصحفيّة الأردنيّة، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعى نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة، ببالغ الحزن والأسى، الزميل الصحفي خالد فخيدة، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة.

انا لله وانا اليه راجعون