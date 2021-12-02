بعد انخفاض قيمة الليرة إلى ادنى مستوى.. اردوغان يتخبط في قراراته الاقتصادية ولكنه يقيل وزير المالية ويحمّله المسؤولية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:14
البنك الدولي يخطط لاقامة مركز اقليمي للتعاون في مجال الزراعة الصحراوية بين اسرائيل والاردن ومصر والمغرب والامارات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني