أجواء ماطرة وباردة صباح اليوم الخميس تستقر ظهرًا وترتفع الحرارة غدا

تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً مع فرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة، ومع ساعات الظهيرة تميل الاجواء الى الاستقرار تدريجيا،ً وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الصباح أثناء هطول الأمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 19 – 7، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الاغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 14، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.

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