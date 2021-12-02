بعد انخفاض قيمة الليرة إلى ادنى مستوى.. اردوغان يتخبط في قراراته الاقتصادية ولكنه يقيل وزير المالية ويحمّله المسؤولية
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أجواء ماطرة وباردة صباح اليوم الخميس تستقر ظهرًا وترتفع الحرارة غدا
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