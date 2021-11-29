"الصحة العالمية" تثير فزع العالم باعلانها عن "عواقب وخيمة" وضحايا تفوق كوفيد-19.. وترجح إصابة الملقحين بـ"أوميكرون"
أهم العناوين
جرينتش+2 02:48
هذه هي الشروط السعودية بخصوص تأشيرة الدخول لأداء العمرة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني