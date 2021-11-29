ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 33 وفاة و5661 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11584 والإصابات 948,966
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مريم فخر الدين تهاجم العندليب والزعيم وفريد وفاتن ورشدي أباظة
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