“الجزيرة” تطالب بالإفراج عن مراسلها في القاهرة هشام عبد العزيز

الدوحة – 29 نوفمبر 2021

مددت السلطات المصرية حبس الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، هشام عبد العزيز 45 يوما أخرى من دون محاكمة، رغم تجاوزه مدة الاعتقال الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري. إذ اعتقل هشام قبل عامين وخمسة أشهر خلال قضاء إجازة عائلية مع أسرته في مصر. وتعرض خلالها للاختفاء القسري لنحو شهر.

وتدهور الوضع الصحي للزميل هشام بعد إصابته بالمياه الزرقاء في عينيه، وبات بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة حتى لا يفقد بصره تمامًا، بالإضافة إلى إصابته بتكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطى مما قد يؤثر على قدرته على السمع.

وإذ تدين شبكة الجزيرة الإعلامية استمرار اعتقال الزميل هشام عبد العزيز، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عنه وعن زملائه الصحافيين المعتقلين في السجون المصرية بلا تهمة. وتدعو الشبكة كل المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحافيين المعتقلين ظلماً من قبل السلطات المصرية والدعوة إلى إطلاق سراحهم فوراً.