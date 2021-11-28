بعد تصريحات الرئيس الجزائري.. ترجيح اتفاق كل الدول العربية على عودة سوريا للجامعة العربية باستثناء قطر والسعودية
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جرينتش+2 02:22
طلبة الجامعة الألمانية الأردنية يرفضون اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”
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