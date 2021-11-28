طلبة الجامعة الألمانية الأردنية يرفضون اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”

نظّم حشد كبير من طلاب الجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، رفضا لاتفاق الماء مقبل الكهرباء الموقع بين الأردن واسرائيل، برعاية إماراتية واشراف امريكي.

وقد عبر الطلاب عن رفضهم القاطع لمثل هذه الاتفاقيات التي ترهن إرادة وسيادة البلاد بيد المحتل الصهيوني، مطالبين الحكومة ومجلس النواب بإبطالها ووقف تنفيذها.

ورفع الطلاب شعارات ترفض التطبيع مع الاحتلال، وتحث الحكومة على البحث عن مصادر أخرى لأزمة المياه دون الحاجة إلى اللجوء للاحتلال.

وطالبوا بإبطال كل الاتفاقيات مع الاحتلال، واولها اتفاقية وادي عربة، واتفاقيتي الغاز والماء، داعين أعضاء مجلس النواب إلى أن يكونوا بحجم المسؤولية الوطنية في مثل هذا الظرف الدقيق.