تحديد 22 آذار المقبل موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

وياتي هذا الاعلان استنادا لأحكام المادة 35 الفقرة أ/1 والفقرة أ/2 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 والمادة 6 / ج من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021.

وبحسب جهاد المومني الناطق الإعلامي للهيئة، فإن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته، جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الماضي إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

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